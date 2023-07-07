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В Таиланде россиянин насмерть разбился, спрыгнув с храма

7 июля 2023 23:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Таиланде россиянин насмерть разбился, спрыгнув с храма
Спасатели пытаются спасти мужчину. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На таиландском острове Пхукет гражданин Российской Федерации залез на самый известный храм на острове и просидел там несколько часов. После попыток спасателей снять его, он спрыгнул и умер.

Об этом сообщает Mash.

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Сегодня вечером, 7 июля, 35-летний россиянин по имени Кирилл залез на храм на Пхукете в нетрезвом состоянии. Он несколько часов обещал прыгнуть вниз.

Спасатели и полицейские пытались спасти Кирилла и полезли за ним. Россиянин сопротивлялся и прыгнул из храма. Высота была примерно шестого этажа.

Мужчина приземлился на разложенный батут, однако Кирилл погиб в больнице.

Напомним, в турецкой Аланьи охранники гостиницы избили россиянина. Перед этим у него и его жену туристы бросали бутылки с водой, когда пара отдыхал у бассейна.

Также мы писали, что в Турции выселили из гостиницы россиянина, пожелавшего смерти украинцам. Следовательно, на одном из курортов Турции разразился скандал из-за российского туриста, который признался, что воевал на Донбассе, и пожелал смерти украинцам. Одна из отдыхающих обратилась в полицию.

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