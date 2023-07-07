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У Таїланді росіянин насмерть розбився, зістрибнувши з храму

7 липня 2023 23:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Таїланді росіянин насмерть розбився, зістрибнувши з храму
Рятувальники намагаються врятувати чоловіка. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На таїландському острові Пхукет громадянин Російської Федерації заліз на найвідоміший храм на острові та просидів там декілька годин. Після спроб рятувальників зняти його, він зістрибнув та помер.

Про це повідомляє Mash.

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Росіянин зістрибнув з храму у Таїланді

Сьогодні ввечері, 7 липня, 35-річний росіянин на ім'я Кирило заліз на храм на Пхукеті у нетверезому стані. Він декілька годин обіцяв стрибнути вниз.

Рятувальники та поліцейські намагалися врятувати Кирила та полізли за ним. Росіянин чинив опір та стрибнув з храму. Висота була приблизно шостого поверху.

Чоловік приземлився на розкладений батут, однак Кирило загинув у лікарні. 

Нагадаємо, у турецькій Аланьї охоронці готелю побили росіянина. Перед цим у нього та його дружину туристи кидали пляшки з водою, коли пара відпочивала біля басейну. 

Також ми писали, що у Туреччині виселили з готелю росіянина, який побажав смерті українцям. Відтак, на одному із курортів Туреччини трапився скандал через російського туриста, який зізнався, що воював на Донбасі, та побажав смерті українцям. Одна із відпочивальниць звернулася до поліції.

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