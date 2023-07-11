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Возле Эвереста разбился вертолет с туристами: есть погибшие

11 июля 2023 13:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Возле Эвереста разбился вертолет с туристами: есть погибшие
Туристы взбираются на гору Эверест. Фото: Britannica
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Непале, возле горы Эверест разбился вертолет с туристами. Не менее пяти людей стали жертвами авиакатастрофы.

Об этом сообщает AP.

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В сообщении говорится, что на момент катастрофы,  на борту вертолета был еще один человек, который в настоящее время числится как пропавший без вести. Как уточнилось, авария произошла в области Ламаджура. Вертолет, выполнявши й полет к самой высокой горной вершине мира, направлялся обратно в Катманду (столицу Непала). 

Представитель аэропорта Катманду Сагар Кадел отметил, что изменения в погодных условиях вызвали необходимость корректировки планируемого маршрута вертолета.

Напомним, что в Индонезии вблизи острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. В результате экологической катастрофы известно по меньшей мере о десяти раненых, еще один человек умер.

Также мы сообщали, что на таиландском острове Пхукет гражданин Российской Федерации залез на самый известный храм на острове и просидел там несколько часов. После попыток спасателей снять его, он спрыгнул и умер.

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