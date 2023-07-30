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В канадском Калгари произошла авиакатастрофа: шесть погибших

30 июля 2023 10:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В канадском Калгари произошла авиакатастрофа: шесть погибших
Самолет Piper PA-32 в Канаде. Иллюстративное фото: Flickr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В горном регионе Кананаскис Кантри к западу от канадского Калгари произошла авиакатастрофа. В результате инцидента погибли шесть человек.

Об этом сообщает Reuters.

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Самолет с пятью пассажирами и пилотом вылетел из аэропорта Спрингбенк возле Калгари в пятницу вечером и направлялся в Салмон-Арм, Британская Колумбия.

Связь с самолетом потеряли около 21:30 по местному времени. После этого стало известно о его исчезновении. Эскадрилья Королевских ВВС Канады приступила к поискам самолета. Спасатели нашли место падения и с помощью горной спасательной службы Альберты Паркс искали тех, кто остался в живых. К сожалению, все люди, которые находились в самолете, погибли.

"Найти тела пилота и пассажиров было очень сложно из-за сложного рельефа местности. Однако, все шесть тел были успешно найдены", — сказал штатский сержант Королевской канадской конной полиции Райан Синглтон.

Он добавил, что Совет по безопасности на транспорте Канады проводит расследование авиакатастрофы.

Напомним, в четверг, 27 июля, в российском Алтае упал вертолет. Шесть человек погибли.

Также мы писали, что 25 июля, на одном из самых больших греческих островов Эвбея в Эгейском море разбился самолет. Катастрофа произошла во время тушения лесных пожаров.

Добавим, в результате падения пожарного самолета в Греции во время тушения лесных пожаров погибли как минимум три человека. Среди них пилоты и житель острова Эвбея.

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