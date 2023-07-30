У канадському Калгарі сталася авіакатастрофа: шестеро загиблих

Літак Piper PA-32 у Канаді. Ілюстративне фото: Flickr

У гірському регіоні Кананаскіс Кантрі на захід від канадського Калгарі сталася авіакатастрофа. Внаслідок інциденту загинули шість людей.

Про це повідомляє Reuters.

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Падіння літака в Канаді

Літак з п'ятьма пасажирами і пілотом вилетів з аеропорту Спрінгбенк поблизу Калгарі в п'ятницю ввечері і прямував до Салмон-Арм, Британська Колумбія.

Зв'язок з літаком втратили близько 21:30 за місцевим часом. Після цього стало відомо про його зникнення. Ескадрилья Королівських ВПС Канади розпочала пошуки літака. Рятувальники знайшли місце падіння та за допомогою гірської рятувальної служби Альберти Паркс шукали тих, хто залишився в живих. На жаль, всі люди, які перебували в літаку, загинули.

"Знайти тіла пілота і пасажирів було дуже складно через складний рельєф місцевості. Однак, всі шість тіл були успішно знайдені", — сказав штабний сержант Королівської канадської кінної поліції Раян Сінглтон.

Він додав, що Рада з безпеки на транспорті Канади проводить розслідування авіакатастрофи.

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, в російському Алтаї впав вертоліт. Шестеро людей загинули.

Також ми писали, що 25 липня, на одному з найбільших грецьких островів Евбея в Егейському морі розбився літак. Катастрофа сталася під час гасіння лісових пожеж.

Додамо, внаслідок падіння пожежного літака в Греції під час гасіння лісових пожеж загинули як мінімум троє людей. Серед них пілоти та житель острова Евбея.