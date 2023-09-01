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На Полтавщине в последний путь провели пилотов, погибших в авиакатастрофе в Донецкой области

1 сентября 2023 16:48
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
На Полтавщине в последний путь провели пилотов, погибших в авиакатастрофе в Донецкой области
Прощание с погибшими защитниками. Фото: Радио Свобода
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Как известно, 29 августа возле села Новоявленка в Краматорском районе Донецкой области случилась авиакатастрофа с участием двух вертолетов. Сейчас же с погибшими военными простились дома, на Полтавщине.

Что известно о прощании с погибшими военными

Сегодня, 1 сентября, в Полтавской области простились с военными, которые были на борту вертолетов "Ми-8" и разбились на Бахмутском направлении.

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Похороны воинов. Фото: Радио Свобода

В последний путь провели четырех пилотов и двух бортовых техников 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Ивана Ярового, Юрия Анисимова, Валентина Воробца, Евгения Киселя, Виктора Опанасюка и Владислава Римара.

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Прощание с воинами. Фото: Радио Свобода
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Отпевание защитников. Фото: Радио Свобода

Напомним, 29 августа, в Донецкой области упали два украинских вертолета военной авиации.

Незадолго до этого на Житомирщине столкнулись два военных самолета. Пилоты обоих погибли.

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