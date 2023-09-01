На Полтавщине в последний путь провели пилотов, погибших в авиакатастрофе в Донецкой области
Как известно, 29 августа возле села Новоявленка в Краматорском районе Донецкой области случилась авиакатастрофа с участием двух вертолетов. Сейчас же с погибшими военными простились дома, на Полтавщине.
Что известно о прощании с погибшими военными
Сегодня, 1 сентября, в Полтавской области простились с военными, которые были на борту вертолетов "Ми-8" и разбились на Бахмутском направлении.
В последний путь провели четырех пилотов и двух бортовых техников 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Ивана Ярового, Юрия Анисимова, Валентина Воробца, Евгения Киселя, Виктора Опанасюка и Владислава Римара.
Напомним, 29 августа, в Донецкой области упали два украинских вертолета военной авиации.
Незадолго до этого на Житомирщине столкнулись два военных самолета. Пилоты обоих погибли.