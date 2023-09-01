На Полтавщині в останній шлях провели пілотів, які загинули в авіакатастрофі на Донеччині

Прощання із загиблими захисниками. Фото: Радіо Свобода

Як відомо, 29 серпня біля села Новоявленка у Краматорському районі на Донеччині трапилась авіакатастрофа за участі двох гелікоптерів. Нині ж із загиблими військовими попрощались вдома, на Полтавщині.

Що відомо про прощання із загиблими військовими

Сьогодні, 1 вересня, у Полтавській області попрощалися з військовими, які були на борту гелікоптерів "Мі-8" та розбилися на Бахмутському напрямку.

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Похорон воїнів. Фото: Радіо Свобода

Так, в останній шлях провели чотирьох пілотів та двох бортових техніків 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Івана Ярового, Юрія Анісімова, Валентина Воробця, Євгена Кисіля, Віктора Опанасюка та Владислава Римара.

Прощання з воїнами. Фото: Радіо Свобода

Відспівування захисників. Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, 29 серпня, у Донецькій області впали два українські гелікоптери військової авіації.

Незадовго до того на Житомирщині зіткнулись два військові літаки. Пілоти обох загинули.