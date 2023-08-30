У Донецькій області впали два українські гелікоптери: загинули пілоти

Гелікоптер Мі-8. Фото: Укроборонпром

Вчора, 29 серпня, у Донецькій області впали два українські гелікоптери військової авіації. Внаслідок цього екіпажі загинули. Наразі невідомо, за яких обставин сталися авіакатастрофи.

Про це повідомлили співрозмовники "Української правди" в силових структурах та речник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Євген Ракіта у коментарі "Суспільному".

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Падіння українських гелікоптерів

Авіакатастрофи сталися у Краматорському районі. Внаслідок падіння гелікоптери повністю знищено.

За даними джерел "Української правди", на місці знайшли тіла шести загиблих військових.

До Єдиного реєстру досудових рішень було внесено дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років).

ДБР вже розпочало розслідування падіння гелікоптерів.

Речник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Євген Ракіта заявив, що загиблі пілоти мали офіцерські звання. За його словами, один із них родом з Полтавської області, а решта з інших регіонів України. Прощання з пілотами відбудеться у п'ятницю, 1 вересня, в Полтаві.

Нагадаємо, у суботу, 25 серпня, в районі Житомира сталося трагічне зіткнення між двома навчально-бойовими машинами L-39. Троє льотчиків не вижили внаслідок цієї аварії, серед них був відомий пілот 40 авіабригади з позивним "Джус".

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань розглядає три версії авіакатастрофи на Житомирщині, в якій загинули троє пілотів. До цих розслідувань залучать фахівців з Генерального штабу ЗСУ і командування Повітряних сил.

Додамо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що навчально-бойові літаки L-39 у Житомирській області зіткнулися фактично на старті. За його словами, всі деталі авіакатастрофи будуть відомі після розслідування.