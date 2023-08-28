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Авіакатастрофа на Житомирщині: слідство розглядає три версії

28 серпня 2023 14:14
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Авіакатастрофа на Житомирщині: слідство розглядає три версії
Наслідки авіакатастрофи на Житомирщині. Фото: Офіс генпрокурора
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Державне бюро розслідувань розглядає три версії авіакатастрофи на Житомирщині, в якій загинули троє пілотів. До цих розслідувань залучать фахівців з Генерального штабу ЗСУ і командування Повітряних сил.

Про це повідомила речниця ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону. 

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Три версії авіакатастрофи на Житомирщині

Речниця ДБР зазначила, що розслідуватимуться всі деталі, щоб встановити причини трагедії, у якій загинули троє українських пілотів, зокрема і Андрій Пільщиков з позивним "Джус".

пілот
Відомий український пілот Андрій Пільщиков на позивний Juice / Фото: із соцмереж

Три можливі версії:

  • порушення правил польотів або підготовка до них;
  • технічна несправність літаків, помилка пілотів;
  • порушення при організації здійснення польотів.

Сапьян зауважила, що станом на сьогодні, за попередньо встановленими обставинами, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту.

"Ми отримали від слідчих свіжу інформацію, яка доповнює наш інформаційний простір", — підсумувала вона.

Нагадаємо, 25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа внаслідок зіткнення екіпажів двох навчально-бойових літаків L-39. Троє льотчиків не вижили внаслідок цієї аварії, серед них був відомий пілот 40 авіабригади з позивним "Джус".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу на Житомирщині. 

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