Авиакатастрофа в Житомирской области: следствие рассматривает три версии
Государственное бюро расследований рассматривает три версии авиакатастрофы в Житомирской области, в которой погибли трое пилотов. К этим расследованиям будут привлечены специалисты из Генерального штаба ВСУ и командование Воздушных сил.
Об этом сообщила пресс-секретарь ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.
Три версии авиакатастрофы в Житомирской области
Представитель ДБР отметила, что будут расследоваться все детали, чтобы установить причины трагедии, в которой погибли трое украинских пилотов, в том числе Андрей Пильщиков с позывным "Джус".
Три возможные версии:
- нарушение правил полетов или подготовка к ним;
- техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов;
- нарушение при организации совершения полетов.
Сапьян отметила, что по состоянию на сегодня, по предварительно установленным обстоятельствам, катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота.
"Мы получили от следователей свежую информацию, которая дополняет наше информационное пространство", — подытожила она.
Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа в результате столкновения экипажей двух учебно-боевых самолетов L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известный пилот 40 авиабригады с позывным "Джус".
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