Авиакатастрофа в Житомирской области: следствие рассматривает три версии

Последствия авиакатастрофы в Житомирской области. Фото: Офис генпрокурора

Государственное бюро расследований рассматривает три версии авиакатастрофы в Житомирской области, в которой погибли трое пилотов. К этим расследованиям будут привлечены специалисты из Генерального штаба ВСУ и командование Воздушных сил.

Об этом сообщила пресс-секретарь ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

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Представитель ДБР отметила, что будут расследоваться все детали, чтобы установить причины трагедии, в которой погибли трое украинских пилотов, в том числе Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

Известный украинский пилот Андрей Пильщиков на позывной Juice / Фото: из соцсетей

Три возможные версии:

нарушение правил полетов или подготовка к ним;

техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов;

нарушение при организации совершения полетов.

Сапьян отметила, что по состоянию на сегодня, по предварительно установленным обстоятельствам, катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота.

"Мы получили от следователей свежую информацию, которая дополняет наше информационное пространство", — подытожила она.

Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа в результате столкновения экипажей двух учебно-боевых самолетов L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известный пилот 40 авиабригады с позывным "Джус".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу Житомирской области.