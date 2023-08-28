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Авиакатастрофа в Житомирской области: следствие рассматривает три версии

28 августа 2023 14:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Авиакатастрофа в Житомирской области: следствие рассматривает три версии
Последствия авиакатастрофы в Житомирской области. Фото: Офис генпрокурора
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Государственное бюро расследований рассматривает три версии авиакатастрофы в Житомирской области, в которой погибли трое пилотов. К этим расследованиям будут привлечены специалисты из Генерального штаба ВСУ и командование Воздушных сил.

Об этом сообщила пресс-секретарь ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

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Представитель ДБР отметила, что будут расследоваться все детали, чтобы установить причины трагедии, в которой погибли трое украинских пилотов, в том числе Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

пилот
Известный украинский пилот Андрей Пильщиков на позывной Juice / Фото: из соцсетей

Три возможные версии:

  • нарушение правил полетов или подготовка к ним;
  • техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов;
  • нарушение при организации совершения полетов.

Сапьян отметила, что по состоянию на сегодня, по предварительно установленным обстоятельствам, катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота.

"Мы получили от следователей свежую информацию, которая дополняет наше информационное пространство", — подытожила она.

Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа в результате столкновения экипажей двух учебно-боевых самолетов L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известный пилот 40 авиабригады с позывным "Джус".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу Житомирской области.

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