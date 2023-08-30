В Донецкой области упали два украинских вертолета: погибли пилоты

Вертолет Ми-8. Фото: Укроборонпром

Вчера, 29 августа, в Донецкой области упали два украинских вертолета военной авиации. В результате экипажи погибли. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошли авиакатастрофы.

Об этом сообщили собеседники "Украинской правды" в силовых структурах и представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Евгений Ракита в комментарии "Суспільному".

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Падение украинских вертолетов

Авиакатастрофы произошли в Краматорском районе. В результате падения вертолеты полностью уничтожены.

По данным источников "Украинской правды", на месте обнаружили тела шести погибших военных.

В Единый реестр досудебных решений были внесены данные по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет).

ГБР уже начало расследование падения вертолетов.

Представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Евгений Ракита заявил, что погибшие пилоты имели офицерские звания. По его словам, один из них родом из Полтавской области, а остальные из других регионов Украины. Прощание с пилотами состоится в пятницу, 1 сентября, в Полтаве.

Напомним, в субботу, 25 августа, в районе Житомира произошло трагическое столкновение между двумя учебно-боевыми машинами L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известен пилот 40 авиабригады с позывным "Джус".

Также мы писали, что Государственное бюро расследований рассматривает три версии авиакатастрофы в Житомирской области, в которой погибли трое пилотов. К этим расследованиям будут привлечены специалисты из Генерального штаба ВСУ и командование Воздушных сил.

Добавим, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что учебно-боевые самолеты L-39 в Житомирской области столкнулись фактически на старте. По его словам, все детали авиакатастрофы будут известны после расследования.