Ігнат розповів нові деталі авіакатастрофи під Житомиром

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Ukriform

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що навчально-бойові літаки L-39 у Житомирській області зіткнулися фактично на старті. За його словами, всі деталі авіакатастрофи будуть відомі після розслідування.

Про це Юрій Ігнат сказав для "Суспільного".

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Ігнат розповів, що зіткнення літаків сталося під час виконання бойового завдання. Він не назвав, що саме виконували пілоти.

"Був виліт, вони фактично на старті, коли вилетіли з аеродрому, зіткнулися. Коли летіли, виконували те завдання, яке поставила їм частина", — сказав Ігнат.

За його словами, літаки L-39 використовують як для навчальних, так і для бойових завдань. Він наголосив, що в умовах війни майже по всій території країни всі вильоти бойові. Ігнат каже, що троє загиблих пілотів виконували маневри в парі.

"Польоти на групову злітаність — це одразу злітає два літаки. Це тактичний прийом, який потрібний для того, щоби воювати з окупантами. Чим ближче вони один біля одного в груповій злітаності, тим вони можуть бути менш помітними на радарах ворога", — пояснив він.

Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що наразі причина авіакатастрофи невідома. Цю інформацію встановить слідство.

"Що саме стало причиною? Мені навіть досвідчені льотчики, дуже досвідчені, кажуть, що сказати важко. Треба розбиратися — бортові самописці, радіообмін, все це буде проаналізовано і буде надано цю інформацію, що відбувалось", — додав Ігнат.

Нагадаємо, у суботу, 25 серпня, в районі Житомира сталося трагічне зіткнення між двома навчально-бойовими машинами L-39. Троє льотчиків не вижили внаслідок цієї аварії, серед них був відомий пілот 40 авіабригади з позивним "Джус".

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань розглядає три версії авіакатастрофи на Житомирщині, в якій загинули троє пілотів. До цих розслідувань залучать фахівців з Генерального штабу ЗСУ і командування Повітряних сил.

Додамо, командувач Повітряних Сил ЗС України Микола Олещук присвоїв звання "підполковник" та "майор" пілотам, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання у Житомирській області. Наказ № 661 підписано від 28 серпня 2023 року.