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Игнат рассказал новые детали авиакатастрофы под Житомиром

29 августа 2023 23:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Игнат рассказал новые детали авиакатастрофы под Житомиром
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Ukriform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что учебно-боевые самолеты L-39 в Житомирской области столкнулись фактически на старте. По его словам, все детали авиакатастрофы будут известны после расследования.

Об этом Юрий Игнат сказал для "Суспільного".

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Игнат рассказал, что столкновение самолетов произошло во время выполнения боевого задания. Он не назвал, что именно выполняли пилоты.

"Был вылет, они фактически на старте, когда вылетели с аэродрома, столкнулись. Когда летели, выполняли ту задачу, которую поставила им часть", — сказал Игнат.

По его словам, самолеты L-39 используются как для учебных, так и для боевых задач. Он отметил, что в условиях войны почти на всей территории страны все вылеты боевые. Игнатий говорит, что трое погибших пилотов выполняли маневры в паре.

"Полеты на групповую взлетность — это сразу взлетает два самолета. Это тактический прием, который нужен для того, чтобы воевать с оккупантами. Чем ближе они друг к другу в групповой взлетности, тем они могут быть менее заметными на радарах врага", — объяснил он.

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что в настоящее время причина авиакатастрофы неизвестна. Эту информацию установит следствие.

"Что именно стало причиной? Мне даже опытные летчики, очень опытные, говорят, что сказать трудно. Надо разбираться — бортовые самописцы, радиообмен, все это будет проанализировано и будет предоставлена эта информация, что происходило", — добавил Игнат.

Напомним, в субботу, 25 августа, в районе Житомира произошло трагическое столкновение между двумя учебно-боевыми машинами L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известен пилот 40 авиабригады с позывным "Джус".

Также мы писали, что Государственное бюро расследований рассматривает три версии авиакатастрофы в Житомирской области, в которой погибли трое пилотов. К этим расследованиям будут привлечены специалисты из Генерального штаба ВСУ и командование Воздушных сил.

Добавим, командующий Воздушных Сил ВС Украины Николай Олещук присвоил звание "подполковник" и "майор" пилотам, трагически погибшим во время выполнения боевого задания в Житомирской области. Приказ №661 подписан от 28 августа 2023 года.

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