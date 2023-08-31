ЗСУ підтвердили загибель пілотів в авіакатастрофі в Донецькій області

Гелікоптер Мі-8. Фото: Вікіпедія

У районі Краматорська на Донеччині сталася аварія двох військових гелікоптерів Мі-8 України. За попередніми даними, жертвами інциденту стали шість пілотів, проте ця інформація ще підлягає уточненню.

Про це повідомив керівник пресслужби Східного оперативного командування ЗСУ Ілля Євлаш.

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Повідомляється, що на момент катастрофи поряд перебував російський винищувач Су-35. Гелікоптери в цей час намагалися приземлитися, щоб уникнути можливого повітряного зіткнення.

Євлаш підтвердив факт краху й уточнив, що гелікоптери виконували бойову місію. Він також зазначив, що справжня кількість загиблих поки що невідома, але початкові дані були отримані від керівника пресслужби 18-ї авіаційної бригади, де вказувалося про шістьох загиблих.

На цей час фахівці займаються з'ясуванням причин цієї трагедії, і остаточні результати їхнього розслідування будуть опубліковані пізніше.

Нагадаємо, що 29 серпня на Донеччині впали два українські вертольоти військової авіації. В результаті екіпажі загинули. Наразі невідомо, за яких обставин сталися авіакатастрофи.