Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Катастрофи arrow ЗСУ підтвердили загибель пілотів в авіакатастрофі в Донецькій області arrow

ЗСУ підтвердили загибель пілотів в авіакатастрофі в Донецькій області

31 серпня 2023 10:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ підтвердили загибель пілотів в авіакатастрофі в Донецькій області
Гелікоптер Мі-8. Фото: Вікіпедія
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У районі Краматорська на Донеччині сталася аварія двох військових гелікоптерів Мі-8 України. За попередніми даними, жертвами інциденту стали шість пілотів, проте ця інформація ще підлягає уточненню.

Про це повідомив керівник пресслужби Східного оперативного командування ЗСУ Ілля Євлаш.

Читайте також:

Що відомо про авіааварію гелікоптерів у Донецькій області

Повідомляється, що на момент катастрофи поряд перебував російський винищувач Су-35. Гелікоптери в цей час намагалися приземлитися, щоб уникнути можливого повітряного зіткнення.

Євлаш підтвердив факт краху й уточнив, що гелікоптери виконували бойову місію. Він також зазначив, що справжня кількість загиблих поки що невідома, але початкові дані були отримані від керівника пресслужби 18-ї авіаційної бригади, де вказувалося про шістьох загиблих.

На цей час фахівці займаються з'ясуванням причин цієї трагедії, і остаточні результати їхнього розслідування будуть опубліковані пізніше.

Нагадаємо, що 29 серпня на Донеччині впали два українські вертольоти військової авіації. В результаті екіпажі загинули. Наразі невідомо, за яких обставин сталися авіакатастрофи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Як у Львові готують до школи дітей зі сходу України: репортаж з модульного містечка "Маріяполіс"

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз