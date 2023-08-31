Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Катастрофы arrow ВСУ подтвердили гибель пилотов в авиакатастрофе в Донецкой области arrow

ВСУ подтвердили гибель пилотов в авиакатастрофе в Донецкой области

31 августа 2023 10:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ подтвердили гибель пилотов в авиакатастрофе в Донецкой области
Вертолет Ми-8. Фото: Википедия
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В районе Краматорска в Донецкой области произошло крушение двух военных вертолетов Ми-8 Украины. По предварительным данным, жертвами инцидента стали шесть пилотов, однако эта информация еще подлежит уточнению.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Восточного оперативного командования ВСУ Илья Евлаш.

Читайте также:

Что известно про авиакрушение вертолетов в Донецкой области

Сообщается, что на момент катастрофы рядом находился российский истребитель Су-35. Вертолеты в это время пытались приземлиться, чтобы избежать возможного воздушного столкновения.

Евлаш подтвердил факт крушения и уточнил, что вертолеты выполняли боевую миссию. Он также отметил, что истинное число погибших пока неизвестно, но первоначальные данные были получены от руководителя пресс-службы 18-й авиационной бригады, где указывалось о шести погибших.

На данный момент специалисты занимаются выяснением причин этой трагедии, и окончательные результаты их расследования будут опубликованы позже.

Напомним, что 29 августа в Донецкой области упали два украинских вертолета военной авиации. В результате экипажи погибли. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошли авиакатастрофы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как во Львове готовят в школу детей с востока Украины: репортаж из модульного городка "Марияполис"

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз