ВСУ подтвердили гибель пилотов в авиакатастрофе в Донецкой области

Вертолет Ми-8. Фото: Википедия

В районе Краматорска в Донецкой области произошло крушение двух военных вертолетов Ми-8 Украины. По предварительным данным, жертвами инцидента стали шесть пилотов, однако эта информация еще подлежит уточнению.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Восточного оперативного командования ВСУ Илья Евлаш.

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Сообщается, что на момент катастрофы рядом находился российский истребитель Су-35. Вертолеты в это время пытались приземлиться, чтобы избежать возможного воздушного столкновения.

Евлаш подтвердил факт крушения и уточнил, что вертолеты выполняли боевую миссию. Он также отметил, что истинное число погибших пока неизвестно, но первоначальные данные были получены от руководителя пресс-службы 18-й авиационной бригады, где указывалось о шести погибших.

На данный момент специалисты занимаются выяснением причин этой трагедии, и окончательные результаты их расследования будут опубликованы позже.

Напомним, что 29 августа в Донецкой области упали два украинских вертолета военной авиации. В результате экипажи погибли. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошли авиакатастрофы.