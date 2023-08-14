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На Кубани разбился учебный самолет "Л-39": есть погибшие

14 августа 2023 23:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На Кубани разбился учебный самолет "Л-39": есть погибшие
Военный самолет "Л-39". Фото: commons.wikimedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Краснодарском крае в России разбился обучающий самолет "Л-39". Известно об одном погибшем.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Что известно об авиакатастрофе на Кубани в РФ

Так, предварительно авиакатастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета, когда самолет пытался приземлиться.

Известно, что один член экипажа погиб. Других пострадавших или повреждений от аварии нет.

Также о причине инцидента пока неизвестно.

Военный самолет "Л-39". Фото: google.com

Больше об инцидентах в РФ

Напомним, что в Тюменской области России раздались мощные взрывы на нефтяном месторождении. В результате инцидента есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что в понедельник, 14 августа, в Москве произошел мощный взрыв в "элитном" жилом комплексе на Ходинском бульваре. По предварительной информации, в квартире на 15 этаже взорвался холодильник.

Вчера, 13 августа, в Белгороде было неспокойно. Там раздался мощный взрыв, повредивший многоэтажку и автомобили.

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