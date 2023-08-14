На Кубани разбился учебный самолет "Л-39": есть погибшие

Военный самолет "Л-39". Фото: commons.wikimedia.org

В Краснодарском крае в России разбился обучающий самолет "Л-39". Известно об одном погибшем.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Так, предварительно авиакатастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета, когда самолет пытался приземлиться.

Известно, что один член экипажа погиб. Других пострадавших или повреждений от аварии нет.

Также о причине инцидента пока неизвестно.

Военный самолет "Л-39". Фото: google.com

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