На Кубани разбился учебный самолет "Л-39": есть погибшие
В Краснодарском крае в России разбился обучающий самолет "Л-39". Известно об одном погибшем.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
Что известно об авиакатастрофе на Кубани в РФ
Так, предварительно авиакатастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета, когда самолет пытался приземлиться.
Известно, что один член экипажа погиб. Других пострадавших или повреждений от аварии нет.
Также о причине инцидента пока неизвестно.
Больше об инцидентах в РФ
Напомним, что в Тюменской области России раздались мощные взрывы на нефтяном месторождении. В результате инцидента есть погибшие и раненые.
Также мы писали, что в понедельник, 14 августа, в Москве произошел мощный взрыв в "элитном" жилом комплексе на Ходинском бульваре. По предварительной информации, в квартире на 15 этаже взорвался холодильник.
Вчера, 13 августа, в Белгороде было неспокойно. Там раздался мощный взрыв, повредивший многоэтажку и автомобили.