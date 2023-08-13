Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У Бєлгороді пролунав потужний вибух: пошкоджено багатоповерхівку arrow

У Бєлгороді пролунав потужний вибух: пошкоджено багатоповерхівку

13 серпня 2023 18:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Бєлгороді пролунав потужний вибух: пошкоджено багатоповерхівку
Пошкоджена багатоповерхівка в Бєлгороді. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 13 серпня, у Бєлгороді неспокійно. Там пролунав потужний вибух, який пошкодив багатоповерхівку та автомобілі.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

Читайте також:

Вибух в Бєлгороді

За інформацією Telegram-каналу, вибух пролунав близько 17:45.

Після цього мешканці Бєлгорода почали публікувати світлини пошкодженої багатоповерхівки. Уламки з фасаду будівлі пошкодили декілька автомобілів.

null
Пошкоджена багатоповерхівка в Бєлгороді. Фото: t.me/zhest_belgorod
null
Пошкоджений автомобіль в Бєлгороді. Фото: t.me/zhest_belgorod

У мережі також показали момент вибуху в місті.

Наразі на місці вибуху працюють екстрені служби.

null
Екстрені служби на місці вибуху. Фото: t.me/zhest_belgorod

Нагадаємо, вчора, 12 серпня, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про роботу російської протиповітряної оборони. За його словами, було збито безпілотник.

Також ми писали, що жителі Бєлгородської області все частіше жаліються на тоталітарний російський режим у регіоні. Місцеві повідомляють про відсутність соцвиплат, розстріл журналістів за правду та "чистку людей". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Стугна" і дрони: чи варто Україні обмежитися виробництвом лише малої військової техніки

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз