У Бєлгороді пролунав потужний вибух: пошкоджено багатоповерхівку
Сьогодні, 13 серпня, у Бєлгороді неспокійно. Там пролунав потужний вибух, який пошкодив багатоповерхівку та автомобілі.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
Вибух в Бєлгороді
За інформацією Telegram-каналу, вибух пролунав близько 17:45.
Після цього мешканці Бєлгорода почали публікувати світлини пошкодженої багатоповерхівки. Уламки з фасаду будівлі пошкодили декілька автомобілів.
У мережі також показали момент вибуху в місті.
Наразі на місці вибуху працюють екстрені служби.
Нагадаємо, вчора, 12 серпня, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про роботу російської протиповітряної оборони. За його словами, було збито безпілотник.
Також ми писали, що жителі Бєлгородської області все частіше жаліються на тоталітарний російський режим у регіоні. Місцеві повідомляють про відсутність соцвиплат, розстріл журналістів за правду та "чистку людей".