У Бєлгороді пролунав потужний вибух: пошкоджено багатоповерхівку

Пошкоджена багатоповерхівка в Бєлгороді. Фото: соцмережі

Сьогодні, 13 серпня, у Бєлгороді неспокійно. Там пролунав потужний вибух, який пошкодив багатоповерхівку та автомобілі.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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За інформацією Telegram-каналу, вибух пролунав близько 17:45.

Після цього мешканці Бєлгорода почали публікувати світлини пошкодженої багатоповерхівки. Уламки з фасаду будівлі пошкодили декілька автомобілів.

Пошкоджена багатоповерхівка в Бєлгороді. Фото: t.me/zhest_belgorod

Пошкоджений автомобіль в Бєлгороді. Фото: t.me/zhest_belgorod

У мережі також показали момент вибуху в місті.

Наразі на місці вибуху працюють екстрені служби.

Екстрені служби на місці вибуху. Фото: t.me/zhest_belgorod

Нагадаємо, вчора, 12 серпня, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про роботу російської протиповітряної оборони. За його словами, було збито безпілотник.

Також ми писали, що жителі Бєлгородської області все частіше жаліються на тоталітарний російський режим у регіоні. Місцеві повідомляють про відсутність соцвиплат, розстріл журналістів за правду та "чистку людей".