Гарячий ранок на Бєлгородщині: у Росії заявляють про потужний обстріл

Наслідки обстрілу. Фото: росЗМІ

Місто Валуйки, що у Бєлгородській області потрапило під сильний обстріл. Місцеві жителі кажуть, що пошкодило автівки та будівлі.

Про це повідомили російські ЗМІ.

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Офіційної інформації від влади наразі немає.

Також стало відомо, що деякі авто вибуховою хвилею перевернуло або закинуло на інші автомобілі.

Наслідки обстрілів. Фото: росЗМІ

Наслідки обстрілів. Фото: росЗМІ

Наслідки обстрілів. Фото: росЗМІ

Яка ситуація в регіоні

Військовослужбовці ЗС РФ у Бєлгородській області масово проникають у будинки місцевих мешканців та обкрадають їх.

На це поскаржилася мешканка села Нова Таволжанка у коментарі під постом губернатора Бєлгорода В'ячеслава Гладкова.

За словами жінки, російські військові займають будинки евакуйованих місцевих жителів, хоча в Бєлгородській області не запроваджено режим НС і військові не мають права заходити в приватні домоволодіння.

Також жінка розповіла, що доблесна російська армія вкрала з її гаража квадроцикл і тепер його бачать на околицях села.

Інші мешканці Бєлгородщини також повідомляють про мародерство російських військових.

Нагадаємо, раніше у Брянську горів недобудований шпиталь для ветеранів. В Росії кажуть, що це диверсія.