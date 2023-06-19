Гарячий ранок на Бєлгородщині: у Росії заявляють про потужний обстріл
Місто Валуйки, що у Бєлгородській області потрапило під сильний обстріл. Місцеві жителі кажуть, що пошкодило автівки та будівлі.
Про це повідомили російські ЗМІ.
Офіційної інформації від влади наразі немає.
Також стало відомо, що деякі авто вибуховою хвилею перевернуло або закинуло на інші автомобілі.
Яка ситуація в регіоні
Військовослужбовці ЗС РФ у Бєлгородській області масово проникають у будинки місцевих мешканців та обкрадають їх.
На це поскаржилася мешканка села Нова Таволжанка у коментарі під постом губернатора Бєлгорода В'ячеслава Гладкова.
За словами жінки, російські військові займають будинки евакуйованих місцевих жителів, хоча в Бєлгородській області не запроваджено режим НС і військові не мають права заходити в приватні домоволодіння.
Також жінка розповіла, що доблесна російська армія вкрала з її гаража квадроцикл і тепер його бачать на околицях села.
Інші мешканці Бєлгородщини також повідомляють про мародерство російських військових.
Нагадаємо, раніше у Брянську горів недобудований шпиталь для ветеранів. В Росії кажуть, що це диверсія.