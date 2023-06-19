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Гарячий ранок на Бєлгородщині: у Росії заявляють про потужний обстріл

19 червня 2023 08:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Гарячий ранок на Бєлгородщині: у Росії заявляють про потужний обстріл
Наслідки обстрілу. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Місто Валуйки, що у Бєлгородській області потрапило під сильний обстріл. Місцеві жителі кажуть, що пошкодило автівки та будівлі.

Про це повідомили російські ЗМІ.

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Офіційної інформації від влади наразі немає.

Також стало відомо, що деякі авто вибуховою хвилею перевернуло або закинуло на інші автомобілі. 

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Наслідки обстрілів. Фото: росЗМІ
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Наслідки обстрілів. Фото: росЗМІ
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Наслідки обстрілів. Фото: росЗМІ

Яка ситуація в регіоні

Військовослужбовці ЗС РФ у Бєлгородській області масово проникають у будинки місцевих мешканців та обкрадають їх.

На це поскаржилася мешканка села Нова Таволжанка у коментарі під постом губернатора Бєлгорода В'ячеслава Гладкова.

За словами жінки, російські військові займають будинки евакуйованих місцевих жителів, хоча в Бєлгородській області не запроваджено режим НС і військові не мають права заходити в приватні домоволодіння.

Також жінка розповіла, що доблесна російська армія вкрала з її гаража квадроцикл і тепер його бачать на околицях села.

Інші мешканці Бєлгородщини також повідомляють про мародерство російських військових.

Нагадаємо, раніше у Брянську горів недобудований шпиталь для ветеранів. В Росії кажуть, що це диверсія. 

 

 

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