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Горячее утро в Белгородской области: в России заявляют о мощном обстреле

19 июня 2023 08:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Горячее утро в Белгородской области: в России заявляют о мощном обстреле
Последствия обстрелов. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Город Валуйки в Белгородской области попал под сильный обстрел. Местные жители говорят, что повредило автомобили и здания.

Об этом сообщили российские СМИ.

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Официальной информации от власти пока нет.

Также стало известно, что некоторые авто взрывной волной перевернуло или забросило на другие автомобили.

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Последствия обстрелов. Фото: росСМИ
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Последствия обстрелов. Фото: росСМИ
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Последствия обстрелов. Фото: росСМИ

Какая ситуация в регионе

Военнослужащие ВС РФ в Белгородской области массово проникают в дома местных жителей и обворовывают их.

На это пожаловалась жительница села Новая Таволжанка в комментарии под постом губернатора Белгорода Вячеслава Гладкова.

По словам женщины, российские военные занимают дома эвакуированных местных жителей, хотя в Белгородской области не введен режим ЧС и военные не имеют права заходить в частные домовладения.

Также женщина рассказала, что доблестная российская армия украла из ее гаража квадроцикл, и теперь его видят в окрестностях села.

Остальные жители Белгородщины также сообщают о мародерстве российских военных.

Напомним, ранее в Брянске горел недостроенный госпиталь для ветеранов. В России говорят, что это диверсия.

 

 

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