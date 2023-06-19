Горячее утро в Белгородской области: в России заявляют о мощном обстреле

Последствия обстрелов. Фото: росСМИ

Город Валуйки в Белгородской области попал под сильный обстрел. Местные жители говорят, что повредило автомобили и здания.

Об этом сообщили российские СМИ.

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Официальной информации от власти пока нет.

Также стало известно, что некоторые авто взрывной волной перевернуло или забросило на другие автомобили.

Последствия обстрелов. Фото: росСМИ

Последствия обстрелов. Фото: росСМИ

Последствия обстрелов. Фото: росСМИ

Какая ситуация в регионе

Военнослужащие ВС РФ в Белгородской области массово проникают в дома местных жителей и обворовывают их.

На это пожаловалась жительница села Новая Таволжанка в комментарии под постом губернатора Белгорода Вячеслава Гладкова.

По словам женщины, российские военные занимают дома эвакуированных местных жителей, хотя в Белгородской области не введен режим ЧС и военные не имеют права заходить в частные домовладения.

Также женщина рассказала, что доблестная российская армия украла из ее гаража квадроцикл, и теперь его видят в окрестностях села.

Остальные жители Белгородщины также сообщают о мародерстве российских военных.

Напомним, ранее в Брянске горел недостроенный госпиталь для ветеранов. В России говорят, что это диверсия.