Горячее утро в Белгородской области: в России заявляют о мощном обстреле
Город Валуйки в Белгородской области попал под сильный обстрел. Местные жители говорят, что повредило автомобили и здания.
Об этом сообщили российские СМИ.
Официальной информации от власти пока нет.
Также стало известно, что некоторые авто взрывной волной перевернуло или забросило на другие автомобили.
Какая ситуация в регионе
Военнослужащие ВС РФ в Белгородской области массово проникают в дома местных жителей и обворовывают их.
На это пожаловалась жительница села Новая Таволжанка в комментарии под постом губернатора Белгорода Вячеслава Гладкова.
По словам женщины, российские военные занимают дома эвакуированных местных жителей, хотя в Белгородской области не введен режим ЧС и военные не имеют права заходить в частные домовладения.
Также женщина рассказала, что доблестная российская армия украла из ее гаража квадроцикл, и теперь его видят в окрестностях села.
Остальные жители Белгородщины также сообщают о мародерстве российских военных.
Напомним, ранее в Брянске горел недостроенный госпиталь для ветеранов. В России говорят, что это диверсия.