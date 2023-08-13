В Белгороде раздался мощный взрыв: повреждена многоэтажка
Сегодня, 13 августа, в Белгороде неспокойно. Там прогремел мощный взрыв, который повредил многоэтажку и автомобили.
Об этом сообщает местный Telegram-канал.
Взрыв в Белгороде
По информации Telegram-канала, взрыв прогремел около 17:45.
После этого жители Белгорода начали публиковать фотографии поврежденной многоэтажки. Обломки с фасада здания повредили несколько автомобилей.
В сети также показали момент взрыва в городе.
В настоящее время на месте взрыва работают экстренные службы.
Напомним, вчера, 12 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о работе российской противовоздушной обороны. По его словам, был сбит беспилотник.
Также мы писали, что жители Белгородской области все чаще жалуются на тоталитарный российский режим в регионе. Местные сообщают об отсутствии соцвыплат, расстреле журналистов за правду и "чистке людей".