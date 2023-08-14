На Кубані розбився навчальний літак "Л-39": є загиблі
У Краснодарському краї в Росії розбився навчальний літак "Л-39". Відомо про одного загиблого.
Про це повідомляє Міноборони РФ.
Що відомо про авіакатастрофу на Кубані в РФ
Так, попередньо авіакатастрофа сталася під час навчально-тренувального польоту, коли літак намагався приземлитися.
Відомо, що один член екіпажу загинув. Інших постраждалих чи пошкоджень від аварії немає.
Також про причину інциденту поки що невідомо.
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Нагадаємо, що в Тюменській області Росії пролунали потужні вибухи на нафтовому родовищі. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені.
Також ми писали, що у понеділок, 14 серпня, у Москві трапився сильний вибух в "елітному" житловому комплексі на Ходинському бульварі. За попередньою інформацією, у квартирі на 15 поверсі вибухнув холодильник.
Додамо, що вчора, 13 серпня, у Бєлгороді було неспокійно. Там пролунав потужний вибух, який пошкодив багатоповерхівку та автомобілі.