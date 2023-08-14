На Кубані розбився навчальний літак "Л-39": є загиблі

Військовий літак "Л-39". Фото: commons.wikimedia.org

У Краснодарському краї в Росії розбився навчальний літак "Л-39". Відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

Читайте також:

Що відомо про авіакатастрофу на Кубані в РФ

Так, попередньо авіакатастрофа сталася під час навчально-тренувального польоту, коли літак намагався приземлитися.

Відомо, що один член екіпажу загинув. Інших постраждалих чи пошкоджень від аварії немає.

Також про причину інциденту поки що невідомо.

Військовий літак "Л-39". Фото: google.com

Більше про інциденти в РФ

Нагадаємо, що в Тюменській області Росії пролунали потужні вибухи на нафтовому родовищі. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені.

Також ми писали, що у понеділок, 14 серпня, у Москві трапився сильний вибух в "елітному" житловому комплексі на Ходинському бульварі. За попередньою інформацією, у квартирі на 15 поверсі вибухнув холодильник.

Додамо, що вчора, 13 серпня, у Бєлгороді було неспокійно. Там пролунав потужний вибух, який пошкодив багатоповерхівку та автомобілі.