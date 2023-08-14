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У Москві прогримів гучний вибух у житловому комплексі: що відомо

14 серпня 2023 19:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Москві прогримів гучний вибух у житловому комплексі: що відомо
Наслідки вибуху в Москві. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 14 серпня, у Москві трапився сильний вибух в "елітному" житловому комплексі на Ходинському бульварі. За попередньою інформацією, у квартирі на 15 поверсі вибухнув холодильник.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вибух у Москві 14 серпня

У понеділок, 14 серпня, у Москві трапився гучний вибух ЖК "Лайнер" на Ходинському бульварі. Хвилею вибило скло однієї з квартир, рама впала на авто, що стоїть поруч.

За попередньою інформацією, у квартирі на 15 поверсі вибухнув холодильник. Зазначається, що під час вибуху постраждав майстер, який приїхав лагодити холодильник. Йому була потрібна медична допомога.

Російські ЗМІ пишуть, що прокуратура нібито контролює встановлення обставин та причин події.

Нагадаємо, 13 серпня у Підмосков'ї палав склад одного з місцевих підприємств. Причина займання — порушення протипожежних вимог під час зварювальних робіт. 

Додамо, що вночі 10 серпня у Росії поблизу аеропорту Домодєдово, що в Московській області, стався потужний вибух, через що там розгорілася пожежа.

А декілька днів тому у російському місті Одінцово, що в Підмосков'ї, загорівся склад пивної продукції. Пожежа сталася на вулиці Зеленій.

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