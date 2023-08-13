Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У Росії знову гаряче: що горить цього разу arrow

У Росії знову гаряче: що горить цього разу

13 серпня 2023 13:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Росії знову гаряче: що горить цього разу
Пожежа у Підмосков'ї. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 13 серпня, у Підмосков'ї палає склад одного з місцевих підприємств. Що саме спричинило пожежу — з'ясовується.

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Читайте також:

Чергова пожежа в Росії 

Російські ЗМІ пишуть, що у підмосковному Раменському потужна пожежа. Як відомо, горить склад одного з підприємств на Донінському шосе — неподалік випробувального полігону інженерно-наукового центру ТЕМП та АЗС. А державні ЗМІ Росії стверджують, що це склад із добривами.

На відео видно стовпи чорного диму, які здійнялись в небо та потужну пожежу, площа якої майже дві тисячі квадратів. 

За інформацією прокуратури Московської області, спалахнули пластикові піддони на території складу, а причина займання — порушення протипожежних вимог під час зварювальних робіт, уточнює прокуратура Московської області.

Нагадаємо, декілька днів тому у російському місті Одінцово, що в Підмосков'ї, загорівся склад пивної продукції. Пожежа сталася на вулиці Зеленій.

Додамо, що вночі, 10 серпня, у Росії поблизу аеропорту Домодєдово, що в Московській області, стався потужний вибух. Наразі там розгорілася пожежа.

Також ми писали, що в середу, 9 серпня, у Московській області пролунав вибух на оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді. У Росії повідомили, що це атака безпілотника.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Головні новини 12 серпня: вибухи на Кримському мосту та падіння літака Су-30 у РФ

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз