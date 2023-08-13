У Росії знову гаряче: що горить цього разу

Пожежа у Підмосков'ї. Фото: росЗМІ

У неділю, 13 серпня, у Підмосков'ї палає склад одного з місцевих підприємств. Що саме спричинило пожежу — з'ясовується.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Російські ЗМІ пишуть, що у підмосковному Раменському потужна пожежа. Як відомо, горить склад одного з підприємств на Донінському шосе — неподалік випробувального полігону інженерно-наукового центру ТЕМП та АЗС. А державні ЗМІ Росії стверджують, що це склад із добривами.

На відео видно стовпи чорного диму, які здійнялись в небо та потужну пожежу, площа якої майже дві тисячі квадратів.

За інформацією прокуратури Московської області, спалахнули пластикові піддони на території складу, а причина займання — порушення протипожежних вимог під час зварювальних робіт, уточнює прокуратура Московської області.

Нагадаємо, декілька днів тому у російському місті Одінцово, що в Підмосков'ї, загорівся склад пивної продукції. Пожежа сталася на вулиці Зеленій.

Додамо, що вночі, 10 серпня, у Росії поблизу аеропорту Домодєдово, що в Московській області, стався потужний вибух. Наразі там розгорілася пожежа.

Також ми писали, що в середу, 9 серпня, у Московській області пролунав вибух на оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді. У Росії повідомили, що це атака безпілотника.