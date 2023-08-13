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В России снова горячо: что горит на этот раз

13 августа 2023 13:12
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В России снова горячо: что горит на этот раз
Пожар в Подмосковье Фото: росСМИ
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В воскресенье, 13 августа, в Подмосковье горит склад одного из местных предприятий. Что именно привело к пожару — выясняется.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Российские СМИ пишут, что в подмосковном Раменском мощный пожар. Как известно, горит склад одного из предприятий на Донинском шоссе — недалеко от испытательного полигона инженерно-научного центра ТЭМП и АЗС. А государственные СМИ России утверждают, что это состав с удобрениями.

На видео видны столбы черного дыма, поднявшиеся в небо и мощный пожар, площадь которого почти две тысячи квадратов.

По информации прокуратуры Московской области, вспыхнули пластиковые поддоны на территории склада, а причина возгорания — нарушение противопожарных требований при сварочных работах, уточняет прокуратура Московской области.

Напомним, несколько дней назад в российском городе Одинцово в Подмосковье загорелся склад пивной продукции. Пожар произошел на улице Зеленой.

Добавим, что ночью, 10 августа, в России вблизи аэропорта Домодедово в Московской области произошел мощный взрыв. Сейчас там разгорелся пожар.

Также мы писали, что в среду, 9 августа, в Московской области прогремел взрыв на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. В России сообщили, что это атака беспилотника.

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