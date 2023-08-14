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В Москве прогремел громкий взрыв в жилом комплексе: что известно

14 августа 2023 19:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Москве прогремел громкий взрыв в жилом комплексе: что известно
Последствия взрыва в Москве Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 14 августа, в Москве произошел сильный взрыв в "элитном" жилом комплексе на Ходинском бульваре. По предварительной информации, в квартире на 15 этаже взорвался холодильник.

Об этом сообщают росСМИ.

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Взрыв в Москве 14 августа

В понедельник, 14 августа, в Москве произошел громкий взрыв ЖК "Лайнер" на Ходинском бульваре. Волной выбило стекло одной из квартир, рама упала на авто, припаркованное рядом.

По предварительной информации, в квартире на 15 этаже взорвался холодильник. Отмечается, что при взрыве пострадал мастер, приехавший чинить холодильник. Ему требовалась медицинская помощь.

Российские СМИ пишут, что прокуратура якобы контролирует установление обстоятельств и причин случившегося.

Напомним, 13 августа в Подмосковье пылал склад одного из местных предприятий. Причина возгорания — нарушение противопожарных требований при сварочных работах.

Добавим, что ночью 10 августа в России вблизи аэропорта Домодедово в Московской области произошел мощный взрыв, из-за чего там разгорелся пожар.

А несколько дней назад в российском городе Одинцово в Подмосковье загорелся склад пивной продукции. Пожар произошел на улице Зеленой.

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