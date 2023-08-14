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У Тюменській області стався вибух на нафтовому родовищі: є загиблі

14 серпня 2023 23:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Тюменській області стався вибух на нафтовому родовищі: є загиблі
Дим після вибуху. Ілюстративне фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Тюменській області Росії пролунали потужні вибухи на нафтовому родовищі. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вибухи на нафтовому родовищі

РосЗМІ пишуть, що йдеться про Талінське нафтове родовище біля Нягані. Там пролунало два вибухи. 

За попередніми даними, щонайменше дві людини загинули та п'ять постраждали.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот
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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Вибухи у Махачкалі 

Сьогодні ввечері, 14 серпня, вибухи лунали також на автозаправці в російській Махачкалі. Там розпочалася масштабна пожежа.

"На місці вибуху автозаправки в Махачкалі є загроза повторного вибуху", — повідомляють росЗМІ.

У МНС РФ розповіли, що площа пожежі на АЗС становить 500 кв. метрів.

Внаслідок вибуху загинуло щонайменше п'ять людей, ще десять — постраждали. 

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у понеділок, 14 серпня, у Москві трапився сильний вибух в "елітному" житловому комплексі на Ходинському бульварі. За попередньою інформацією, у квартирі на 15 поверсі вибухнув холодильник.

Також ми писали, що вчора, 13 серпня, у Бєлгороді було неспокійно. Там пролунав потужний вибух, який пошкодив багатоповерхівку та автомобілі.

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