У Тюменській області стався вибух на нафтовому родовищі: є загиблі

Дим після вибуху. Ілюстративне фото: google.com

У Тюменській області Росії пролунали потужні вибухи на нафтовому родовищі. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вибухи на нафтовому родовищі

РосЗМІ пишуть, що йдеться про Талінське нафтове родовище біля Нягані. Там пролунало два вибухи.

За попередніми даними, щонайменше дві людини загинули та п'ять постраждали.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Вибухи у Махачкалі

Сьогодні ввечері, 14 серпня, вибухи лунали також на автозаправці в російській Махачкалі. Там розпочалася масштабна пожежа.

"На місці вибуху автозаправки в Махачкалі є загроза повторного вибуху", — повідомляють росЗМІ.

У МНС РФ розповіли, що площа пожежі на АЗС становить 500 кв. метрів.

Внаслідок вибуху загинуло щонайменше п'ять людей, ще десять — постраждали.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у понеділок, 14 серпня, у Москві трапився сильний вибух в "елітному" житловому комплексі на Ходинському бульварі. За попередньою інформацією, у квартирі на 15 поверсі вибухнув холодильник.

Також ми писали, що вчора, 13 серпня, у Бєлгороді було неспокійно. Там пролунав потужний вибух, який пошкодив багатоповерхівку та автомобілі.