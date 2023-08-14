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В Тюменской области произошел взрыв на нефтяном месторождении: есть погибшие

14 августа 2023 23:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Тюменской области произошел взрыв на нефтяном месторождении: есть погибшие
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Тюменской области России прогремели мощные взрывы на нефтяном месторождении. В результате инцидента есть погибшие и раненые.

Об этом сообщают росСМИ.

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Взрывы на нефтяном месторождении

РосСМИ пишут, что речь идет о Таллинском нефтяном месторождении возле Нягани. Там раздались два взрыва.

По предварительным данным, по меньшей мере два человека погибли и пять пострадали.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот
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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Взрывы в Махачкале

Сегодня вечером, 14 августа, взрывы раздавались также на автозаправке в российской Махачкале. Там начался масштабный пожар.

"На месте взрыва автозаправки в Махачкале есть угроза повторного взрыва", — сообщают росСМИ.

В МЧС РФ рассказали, что площадь пожара на АЗС составляет 500 кв. метров.

В результате взрыва погибли по меньшей мере пять человек, еще десять — пострадали.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, в понедельник, 14 августа, в Москве произошел сильный взрыв в "элитном" жилом комплексе на Ходинском бульваре. По предварительной информации, в квартире на 15 этаже взорвался холодильник.

Также мы писали, что вчера, 13 августа, в Белгороде было неспокойно. Там раздался мощный взрыв, повредивший многоэтажку и автомобили.

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