Канада в огне: из города на севере страны эвакуируют десятки тысяч человек

Лесной пожар в Канаде. Фото: REUTERS/Jesse Winter

Канада переживает самый страшный сезон лесных пожаров за всю историю. В среду по всей стране горело около 1100 активных пожаров. Один из самых больших городов на крайнем севере Канады эвакуировали из-за предупреждения о том, что лесной пожар может достичь его на выходных.

Об этом пишет BBC.

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Северо-западные территории Канады объявили чрезвычайное положение поздно во вторник, поскольку борются с более чем 200 лесными пожарами.

Деревья поражены огнем в Канаде. Фото: Ryan Planche/via REUTERS

Министр окружающей среды региона, Шейн Томпсон заявил на пресс-конференции, что пожары "вновь ухудшились" и теперь представляют "реальную угрозу" для Йеллоунайфа.

"Хочу подчеркнуть, что городу не грозит непосредственная опасность. Но без дождя, возможно, огонь достигнет окрестностей города к выходным", — отметил он.

Таким образом, 20 000 жителей Йеллоунайфа, столицы Северо-Западных территорий, получили время до обеда пятницы, чтобы покинуть город. Большинство эвакуированных доставили на юг в соседнюю провинцию Альберта, но неизвестно, когда они смогут вернуться домой. Это самая большая авиационная эвакуация за всю историю на этой территории.

Канадцы садятся в эвакуационный самолет. Фото: спасательная служба Канады

В то же время, некоторые жители городов, куда уже добрались пожары, отказываются от эвакуации. Так, мэр Хэй-Ривер Кандис Джеймсон подсчитал, что на вторник около 500 человек все еще находились в общине, несмотря на сообщение об эвакуации города, выданное на выходных.

"Огонь переместился на 30 км через несколько часов из-за сильного ветра в начале этой недели, закрыв единственные две дороги из города", — говорится в сообщении.

По словам мэра, дорога из Хэй-Ривер "коварна", а запасы пищи и бензина в городе сокращаются. В отдаленном регионе также не работают телефонные и интернет-услуги.

Пожар вблизи Хэй-Ривер, Канада. Фото: Morgan Monkman/via REUTERS

Жительница Хэй-Ривер Лиза Манди рассказала, как во время эвакуации в воскресенье ее автомобиль наполнился дымом и начал плавиться, а лобовое стекло треснуло.

Напомним, лесные пожары на Гавайских островах унесли жизни 89 человек.

Также в Якутии зафиксировали одновременно около 100 лесных пожаров.