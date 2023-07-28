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Не виправдання лісових пожеж: прем'єр Греції про зміну клімату

28 липня 2023 09:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Не виправдання лісових пожеж: прем'єр Греції про зміну клімату
Лісові пожежі у Греції. Фото: TASS / DAMIANIDIS LEFTERIS
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава уряду Греції Кіріакос Міцотакіс повідомив про невідкладну потребу вжити нових заходів у відповідь на загрозу кліматичних змін. Ця заява відбулася після серії лісових пожеж у центрі країни, які викликали масову евакуацію населення, включаючи мешканців ферм та промислових підприємств.

Про це пише Reuters.

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Лісові пожежі у Греції

Повідомляється, що ускладнені сильними поривами вітру та температурою понад 40 градусів за Цельсієм пожежі призвели до загибелі п'ятьох людей у центральних районах Греції. Влада була змушена організувати евакуацію безлічі місцевостей, особливо в районі Магнезії, розташованої на північ від Афін. У четвер кількість евакуйованих зросла, багато з яких були змушені залишити свої будинки на приватних човнах, рухаючись у бік портового міста Волос через відновлення вогню.

Варто уточнити, що з початку року Греція зіткнулася з понад 500 лісовими пожежами. Попри те, що пожежі є щорічним явищем для країни, вчені підтверджують, що збільшені температури та аномальна посуха роблять регіон більш уразливим для кліматичних змін.

Міцотакіс наголосив на необхідності зміни національної стратегії боротьби з пожежами й наголосив на важливості заходів щодо адаптації до клімату, що змінюється.

"Кліматична проблема, безумовно, існує, але це не повинно бути виправданням", — сказав він.

Водночас у ході дискусії з президентом Катериною Сакелларопулу він додав, що Греція має активно діяти, щоб протистояти потенційним ризикам для економічного та соціального добробуту країни.

Нагадаємо, що через масові лісові пожежі і в Греції, Італії та Алжирі загинули вже 40 людей. Вогонь накрив весь грецький острів Родос, там оголошено надзвичайний стан.

Також ми повідомляли, що зміна клімату призвела до екстремальної спеки у південній Європі та багатьох частинах світу. Так, у Греції на острові Родос лісу охопили пожежі.

Додамо, американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що на Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це серйозно впливає на планету.

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