Не оправдание лесных пожаров: премьер Греции про изменение климата

Лесные пожары в Греции. Фото: TASS / DAMIANIDIS LEFTERIS

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил о неотложной потребности в принятии новых мер в ответ на угрозу климатических изменений. Это заявление последовало после серии лесных пожаров в центре страны, которые вызвали массовую эвакуацию населения, включая жителей ферм и промышленных предприятий.

Об этом пишет Reuters.

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Лесные пожары в Греции

Сообщается, что осложненные сильными порывами ветра и температурой свыше 40 градусов по Цельсию, пожары привели к гибели пятерых человек в центральных районах Греции. Власти были вынуждены организовать эвакуацию множества местностей, особенно в районе Магнезии, расположенной к северу от Афин. В четверг число эвакуированных возросло, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома на частных лодках, двигаясь в сторону портового города Волос из-за возобновления огня.

Стоит уточнить, что с начала года Греция столкнулась с более чем 500 лесными пожарами. Несмотря на то что пожары являются ежегодным явлением для страны, ученые подтверждают, что увеличенные температуры и аномальная засуха делают регион более уязвимым для климатических изменений.

Мицотакис подчеркнул необходимость изменения национальной стратегии по борьбе с пожарами и акцентировал важность мер по адаптации к изменяющемуся климату.

"Климатическая проблема, безусловно, существует, но это не должно служить оправданием", — сказал он.

В то же время, в ходе дискуссии с президентом Катериной Сакелларопулу он добавил, что Греция должна активно действовать, чтобы противостоять потенциальным рискам для экономического и социального благосостояния страны.

Напомним, что из-за массовых лесных пожаров и в Греции, Италии и Алжире погибли уже 40 человек. Огонь накрыл весь греческий остров Родос, там объявлено чрезвычайное положение.

Также мы сообщали, что изменение климата привело к экстремальной жаре в южной Европе и многих частях света. Так, в Греции на острове Родос леса охватили пожары.

Добавим, американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.