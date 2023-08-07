Екологічна катастрофа: в Якутії фіксують одночасно майже 100 лісових пожеж

Лісова пожежа у Якутії. Фото: рос.ЗМІ

Якутія у вогні. Минулої доби на території республіки ліквідували 7 лісових пожеж на загальній площі 5 407 га. І водночас спалахнули ще 16 нових.

Про це повідомив керівник Департаменту лісового нагляду, охорони та відтворення лісів Республіки Саха Олексій Гоголєв.

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За даними Департаменту лісового нагляду Якутії у республіці палає одразу 98 пожеж у 13 районах. Загальна площа, охоплена вогнем, — 125,6 тисячі гектарів.

"Найскладніша ситуація — на території Алданського, Олекмінського та Усть-Майського районів, де зареєстровано 60 вогнищ", — повідомив керівник відомства.

Водночас у Олекмінському та Усть-Майському районах гасять 38 лісових пожеж. При цьому намагаються здійснювати заходи безпеки.

"Рятувальники працюють над протипожежним захистом населених пунктів", — зазначив Гоголєв.

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