Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Катастрофи arrow Екологічна катастрофа: в Якутії фіксують одночасно майже 100 лісових пожеж arrow

Екологічна катастрофа: в Якутії фіксують одночасно майже 100 лісових пожеж

7 серпня 2023 10:11
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Екологічна катастрофа: в Якутії фіксують одночасно майже 100 лісових пожеж
Лісова пожежа у Якутії. Фото: рос.ЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Якутія у вогні. Минулої доби на території республіки ліквідували 7 лісових пожеж на загальній площі 5 407 га. І водночас  спалахнули ще 16 нових.

Про це повідомив керівник Департаменту лісового нагляду, охорони та відтворення лісів Республіки Саха Олексій Гоголєв.

Читайте також:

Що відомо про лісові пожежі у Якутії

За даними Департаменту лісового нагляду Якутії у республіці палає одразу 98 пожеж у 13 районах. Загальна площа, охоплена вогнем, — 125,6 тисячі гектарів.

"Найскладніша ситуація — на території Алданського, Олекмінського та Усть-Майського районів, де зареєстровано 60 вогнищ", — повідомив керівник відомства.

Водночас у Олекмінському та Усть-Майському районах гасять 38 лісових пожеж. При цьому намагаються здійснювати заходи безпеки.

"Рятувальники працюють над протипожежним захистом населених пунктів", — зазначив Гоголєв.

Нагадаємо, нещодавно вчені розповіли, з чим пов'язані стихійні лиха по всьому світу.

Також ми писали, що на Далекому Сході Росії тане найбільший у світі кратер вічної мерзлоти.

Водночас океан довкола штату Флорида нагрівся до температури джакузі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз