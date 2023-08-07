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Экологическая катастрофа: в Якутии фиксируют одновременно почти 100 лесных пожаров

7 августа 2023 10:11
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Экологическая катастрофа: в Якутии фиксируют одновременно почти 100 лесных пожаров
Лесной пожар в Якутии Фото: рос.СМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Якутия в огне. За прошедшие сутки на территории республики ликвидировали 7 лесных пожаров на общей площади 5 407 га. И вместе с тем вспыхнули еще 16 новых.

Об этом сообщил руководитель Департамента лесного надзора, охраны и воспроизводства лесов Республики Саха Алексей Гоголев.

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По данным Департамента лесного надзора Якутии, в республике пылает сразу 98 пожаров в 13 районах. Общая площадь, охваченная огнем, — 125,6 тысячи гектаров.

"Самая сложная ситуация — на территории Алданского, Олекминского и Усть-Майского районов, где зарегистрировано 60 очагов", — сообщил руководитель ведомства.

В Олекминском и Усть-Майском районах тушат 38 лесных пожаров. При этом пытаются осуществлять меры безопасности.

"Спасатели работают над противопожарной защитой населенных пунктов", — отметил Гоголев.

Напомним, недавно ученые рассказали, с чем связаны стихийные бедствия по всему миру.

Также мы писали, что на Дальнем Востоке России тает самый большой в мире кратер вечной мерзлоты.

В то же время, океан вокруг штата Флорида нагрелся до температуры джакузи.

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