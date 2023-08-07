Экологическая катастрофа: в Якутии фиксируют одновременно почти 100 лесных пожаров

Лесной пожар в Якутии Фото: рос.СМИ

Якутия в огне. За прошедшие сутки на территории республики ликвидировали 7 лесных пожаров на общей площади 5 407 га. И вместе с тем вспыхнули еще 16 новых.

Об этом сообщил руководитель Департамента лесного надзора, охраны и воспроизводства лесов Республики Саха Алексей Гоголев.

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По данным Департамента лесного надзора Якутии, в республике пылает сразу 98 пожаров в 13 районах. Общая площадь, охваченная огнем, — 125,6 тысячи гектаров.

"Самая сложная ситуация — на территории Алданского, Олекминского и Усть-Майского районов, где зарегистрировано 60 очагов", — сообщил руководитель ведомства.

В Олекминском и Усть-Майском районах тушат 38 лесных пожаров. При этом пытаются осуществлять меры безопасности.

"Спасатели работают над противопожарной защитой населенных пунктов", — отметил Гоголев.

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