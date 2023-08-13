Лісові пожежі на Гавайських островах забрали життя 89 людей

Наслідки лісових пожеж на Гавайських островах. Фото: Reuters

У суботу, 12 серпня, стало відомо про 89 жертв лісових пожеж на острові Мауї, що стало найбільшою кількістю загиблих у США через вогонь за останні 100 років. Ця цифра, швидше за все, збільшиться, оскільки команди рятувальників із пошуковими собаками все ще працюють у зруйнованій Лахайні.

Про це пише Reuters.

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Згідно з наданими даними, чотири дні після трагедії, коли вогонь, що швидко поширювався, знищив історичне місто-курорт, стало зрозуміло масштаби катастрофи: безліч будівель і автомобілів було знищено.

За оцінками FEMA, грошові витрати на відновлення міста становитимуть 5,5 млрд доларів, при цьому близько 2200 будівель пошкоджено або знищено, а вогонь торкнувся приблизно 850 гектарів.

Своєю чергою губернатор Гаваїв Джош Грін зазначив, що кількість жертв, ймовірно, збільшиться. Поліцейський комісар Мауї Джон Пеллетье сказав, що спеціалізовані пошукові собаки пройшли лише 3% зони катастрофи.

Після цього інциденту влада розгляне питання про можливі покращення в системі попередження про надзвичайні ситуації, оскільки багато жителів були стурбовані тим, що їх не попередили вчасно. Декому довелося шукати притулку у водах моря.

Нагадаємо, у Скандинавських країнах почався сильний шторм "Ганс", через який відстежуються сильний вітер, дощі та зсуви ґрунту. Негода завдала серйозних руйнувань. Також відомо, що в результаті постраждали.