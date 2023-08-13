Лесные пожары на Гавайских островах унесли жизни 89 человек

Последствия лесных пожаров на Гавайских островах. Фото: Reuters

В субботу, 12 августа стало известно о 89 жертвах лесных пожаров на острове Мауи, что стало наибольшим числом погибших в США из-за огня за последние 100 лет. Эта цифра, скорее всего, увеличится, так как команды спасателей с поисковыми собаками все еще работают в разрушенной Лахайне.

Об этом пишет Reuters.

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Согласно предоставленным данным, четыре дня после трагедии, когда быстро распространяющийся огонь уничтожил исторический город-курорт, стало понятно масштабы катастрофы: множество зданий и автомобилей было уничтожено.

По оценкам FEMA, денежные затраты на восстановление города составят 5,5 млрд долларов, при этом около 2200 строений повреждены или уничтожены, а огонь затронул примерно 850 гектаров.

В свою очередь, губернатор Гавайев Джош Грин отметил, что количество жертв, вероятно, увеличится. Полицейский комиссар Мауи, Джон Пеллетье, сказал, что специализированные поисковые собаки прошли только 3% зоны катастрофы.

После этого инцидента власти рассмотрят вопрос о возможных улучшениях в системе предупреждения о чрезвычайных ситуациях, так как многие жители были обеспокоены тем, что их не предупредили вовремя. Некоторым пришлось искать убежище в водах Тихого океана.

Напомним, в Скандинавских странах начался сильный шторм "Ганс", из-за которого отслеживаются сильный ветер, дожди и оползни. Непогода нанесла серьезные разрушения. Также известно, что в результате есть пострадавшие.