Канада у вогні: з міста на півночі країни евакуюють десятки тисяч людей

Лісова пожежа в Канаді. Фото: REUTERS/Jesse Winter

Канада переживає найгірший сезон лісових пожеж за всю історію. У середу по всій країні горіло майже 1100 активних пожеж. Одне з найбільших міст на крайній півночі Канади евакуювали через попередження про те, що лісова пожежа може досягти його на вихідних.

Про це пише BBC.

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Північно-західні території Канади оголосили надзвичайний стан пізно у вівторок, оскільки борються з понад 200 лісовими пожежами.

Дерева уражені вогнем у Канаді. Фото: Ryan Planche/via REUTERS

Міністр навколишнього середовища регіону, Шейн Томпсон заявив на прес-конференції, що пожежі "знову погіршилися" і тепер представляють "реальну загрозу" для Єллоунайфа.

"Хочу підкреслити, що місту не загрожує безпосередня небезпека. Але без дощу, можливо, вогонь досягне околиць міста до вихідних", — зазначив він.

Таким чином 20 000 жителів Єллоунайфа, столиці Північно-Західних територій, отримали час до обіду п'ятниці, щоб покинути місто. Більшість евакуйованих доправили на південь до сусідньої провінції Альберта, але невідомо, коли вони зможуть повернутися додому. Це найбільша авіаційна евакуація за всю історію на цій території.

Канадці сідають у евакуаційний літак. Фото: рятувальна служба Канади

Водночас деякі жителі міст, куди вже дісталися пожежі, відмовляються від евакуації. Так, мер Хей-Рівер Кандіс Джеймсон підрахував, що станом на вівторок близько 500 людей все ще перебували в громаді, незважаючи на повідомлення про евакуацію міста, видане на вихідних.

"Вогонь перемістився на 30 км за кілька годин через сильний вітер на початку цього тижня, закривши єдині дві дороги з міста", — йдеться у повідомленні.

За словами мера, дорога з Хей-Рівер "підступна", а запаси їжі та бензину в місті скорочуються. У віддаленому регіоні також не працюють телефонні та інтернет-послуги.

Пожежа поблизу Хей-Рівер, Канада. Фото: Morgan Monkman/via REUTERS

Жителька Хей-Рівер Ліза Манді розповіла, як під час евакуації в неділю її автомобіль наповнився димом та почав плавитися, а лобове скло тріснуло.

Нагадаємо, лісові пожежі на Гавайських островах забрали життя 89 людей.

Також в Якутії зафіксували одночасно майже 100 лісових пожеж.