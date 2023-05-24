ЗСУ прокоментували задимлення на Кримському мосту

Задимлений Кримський міст. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 24 травня, над Кримським мостом був помічений дим. ЗСУ прокоментували цей інцидент.

Про це інформує 24 канал.

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Дим на Кримському мості

У середу, 24 травня, у соцмережах поширились фото та відео того, як димить Кримський міст. Влада РФ прокоментувала, що закрили рух на мосту нібито через "учєнія".

"Навіть якщо це навчання, то ми знаємо, чому їх треба навчити", — прокоментувала речниця ОК "Південь".

Гауляйтер півострова спочатку повідомив, що перекриття мосту буде щонайменше на декілька годин. Однак "навчання" виявилися дуже короткими, бо уже за годину рух Кримським мостом був відновлений.

Нагадаємо, що над Кримським мостом помітили дим, після чого рух мостом перекрили. Російські окупанти заявляють, що це лише навчання Росгвардії.

У суботу, 6 травня, Кримський міст тимчасово перекрили з "технічних причин". Рух буде відновлено найближчим часом. Тим часом на тимчасово окупованому півострові очевидці повідомляють про вибухи.

Російська окупаційна влада Криму у травні повністю відновила рух пошкодженим вибухом в жовтні минулого року Кримським мостом. Для цього буде запущено другу залізничну гілку.