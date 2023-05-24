Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow ВСУ прокомментировали задымление на Крымском мосту arrow

ВСУ прокомментировали задымление на Крымском мосту

24 мая 2023 17:15
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
ВСУ прокомментировали задымление на Крымском мосту
Задымленный Крымский мост. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 24 мая, над Крымским мостом был замечен дым. ВСУ прокомментировали этот инцидент.

Об этом информирует 24 канал.

Читайте также:

Дым на Крымском мосту

В среду, 24 мая, в соцсетях распространились фото и видео того, как дымится Крымский мост. Власти РФ прокомментировали, что закрыли движение на мосту якобы из-за "учения".

"Даже если это обучение, то мы знаем, чему их надо научить", — прокомментировала пресс-секретарь ОК "Юг".

Гауляйтер полуострова сначала сообщил, что перекрытие моста будет по меньшей мере на несколько часов. Однако "учения" оказались очень короткими, потому что уже через час движение по Крымскому мосту было восстановлено.

Напомним, что над Крымским мостом заметили дым, после чего движение по мосту перекрыли. Российские оккупанты заявляют, что это лишь обучение Росгвардии.

В субботу, 6 мая, Крымский мост временно перекрыли по "техническим причинам". Движение будет возобновлено в ближайшее время. Между тем, на временно оккупированном полуострове очевидцы сообщают о взрывах.

Российские оккупационные власти Крыма в мае полностью возобновили движение поврежденным взрывом в октябре прошлого года по Крымскому мосту. Для этого будет запущена вторая железнодорожная ветка.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас