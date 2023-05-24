ВСУ прокомментировали задымление на Крымском мосту

Задымленный Крымский мост. Фото: росСМИ

Сегодня, 24 мая, над Крымским мостом был замечен дым. ВСУ прокомментировали этот инцидент.

Об этом информирует 24 канал.

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Дым на Крымском мосту

В среду, 24 мая, в соцсетях распространились фото и видео того, как дымится Крымский мост. Власти РФ прокомментировали, что закрыли движение на мосту якобы из-за "учения".

"Даже если это обучение, то мы знаем, чему их надо научить", — прокомментировала пресс-секретарь ОК "Юг".

Гауляйтер полуострова сначала сообщил, что перекрытие моста будет по меньшей мере на несколько часов. Однако "учения" оказались очень короткими, потому что уже через час движение по Крымскому мосту было восстановлено.

Напомним, что над Крымским мостом заметили дым, после чего движение по мосту перекрыли. Российские оккупанты заявляют, что это лишь обучение Росгвардии.

В субботу, 6 мая, Крымский мост временно перекрыли по "техническим причинам". Движение будет возобновлено в ближайшее время. Между тем, на временно оккупированном полуострове очевидцы сообщают о взрывах.

Российские оккупационные власти Крыма в мае полностью возобновили движение поврежденным взрывом в октябре прошлого года по Крымскому мосту. Для этого будет запущена вторая железнодорожная ветка.