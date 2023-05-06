Рух по Кримському мосту перекрили з "технічних причин", а на півострові пролунали вибухи

Кримський міст. Фото: РосЗМІ

Повідомляється, що Кримський міст тимчасово перекрили з "технічних причин". Рух буде відновлено найближчим часом. Тим часом на тимчасово окупованому півострові очевидці повідомляють про вибухи.

Про це пишуть росЗМІ.

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Очевидці повідомляють, що під Джанкоєм начебто спрацювала система ППО.

Цю інформацію підтверджує і радник глави республіки Олег Крючков.

"Система протиповітряної оборони спрацювала на півночі Криму, руйнувань не зафіксовано",—написав він.

У звʼязку з цим "рух Кримським мостом припинено з технічних причин і відновиться найближчим часом". Про це повідомив міністр транспорту Криму Микола Лукашенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.

Також у Брянській області РФ нещодавно пролунали вибухи. Влада регіону в обстрілах звинуватила Збройні сили України. Повідомляється про кілька жертв.