Залізничники РФ на презентації зробленої роботи. Фото: Марат Хуснуллін

Сьогодні, 5 травня, відкрили рух другою залізничною колією Кримського мосту. Заступник голови уряду РФ заявив, що вони змогли його відновити завчасно, ніж планував Володимир Путін.

Про це сказав заступник голови уряду РФ Марат Хуснуллін.

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"Будівельники здійснили справжній подвиг, поновлюючи цей важливий об'єкт. Завдяки їхній самовідданій роботі у лютому на півтора місяці раніше терміну було повністю відкрито автомобільну частину мосту. Тепер ми запустили рух другим шляхом залізничної частини — і теж з випередженням графіка", — заявив Марат Хуснуллін.

Також він додав, що фахівці працювали цілодобово у дві зміни. Зробили заміну двох прогонових будов, для яких було поставлено 524 тонни металоконструкцій. Була проведена найскладніша операція з насунення прольотів.

"Вважаю символічним, що рух Кримським мостом відновлено напередодні одного з найважливіших свят у нашій країні — Дня Перемоги. Закінчення робіт — це Перемога усієї команди", — написав заступник голови уряду РФ.

Відновлена залізнична дорога на Кримському мості. Фото: Марат Хуснуллін

Марат Хуснуллін онлайн на відкритті Кримського мосту. Фото: Марат Хуснуллін

Марат Хуснуллін онлайн на відкритті Кримського мосту. Фото: Марат Хуснуллін

Нагадаємо, що у ГУР МО відреагував на ідею колишнього командувача армії США у Європі Бена Годжеса ізолювати Крим від Росії. Представник розвідки Андрій Черняк заявив, що РФ потрібно "відрізати" від півострова та змусити до "жесту доброї волі".