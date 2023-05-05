Движение по Крымскому мосту полностью восстановлено

Железнодорожники РФ на презентации проделанной работы. Фото: Марат Хуснуллин

Сегодня, 5 мая, открыли движение по второму железнодорожному пути Крымского моста. Замглавы правительства РФ заявил, что они смогли его восстановить раньше времени, чем планировал Владимир Путин.

Об этом сказал заместитель главы правительства РФ Марат Хуснуллин.

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"Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Теперь мы запустили движение вторым путем железнодорожной части — и тоже с опережением графика", — заявил Марат Хуснуллин.

Также он добавил, что специалисты работали круглосуточно в две смены. Сделали замену двух пролетных строений, для которых было поставлено 524 тонны металлоконструкций. Была проведена сложнейшая операция по надвижению пролетов.

"Считаю символическим, что движение по Крымскому мосту возобновлено накануне одного из важнейших праздников в нашей стране — Дня Победы. Окончание работ — это Победа всей команды", — написал замглавы правительства РФ.

Возобновлена железнодорожная дорога на Крымском мосту. Фото: Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин онлайн на открытии Крымского моста. Фото: Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин онлайн на открытии Крымского моста. Фото: Марат Хуснуллин

Напомним, что в ГУР МО отреагировал на идею бывшего командующего армией США в Европе Бена Годжеса изолировать Крым от России. Представитель разведки Андрей Черняк заявил, что РФ нужно "отрезать" от полуострова и принудить к "жесту доброй воли".