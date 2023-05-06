Движение по Крымскому мосту перекрыли по "техническим причинам", а на полуострове раздались взрывы

Крымский мост. Фото: росСМИ

Сообщается, что Крымский мост временно перекрыли по "техническим причинам". Движение будет возобновлено в ближайшее время. Между тем, на временно оккупированном полуострове очевидцы сообщают о взрывах.

Об этом пишут росСМИ.

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Очевидцы сообщают, что под Джанкоем вроде бы сработала система ПВО.

Эту информацию подтверждает и советник главы республики Олег Крючков.

"Система противовоздушной обороны сработала на севере Крыма, разрушения не зафиксированы", — написал он.

В связи с этим "движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время". Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что пресс-служба Владимира Путина сообщила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю. При этом российские военные и спецслужбы якобы сумели подбить два украинских беспилотника.

Также в Брянской области РФ недавно прогремели взрывы. Власти региона в обстрелах обвинили Вооруженные силы Украины. Сообщается о нескольких жертвах.