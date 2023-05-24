Над Кримським мостом побачили дим: що сказав гауляйтер Аксьонов

Керівник окупаційної "адміністрації" Криму Сергій Аксьонов. Фото: росЗМІ

Над Кримським мостом помітили дим, після чого рух мостом перекрили. Російські окупанти заявляють, що це лише навчання Росгвардії.

Про це повідомили Telegram-канал Mash та персональний канал керівника окупаційної "адміністрації" Криму Сергія Аксьонова.

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Дим над Кримським мостом

Сьогодні, 24 травня, в районі Кримського мосту з’явилася хмара диму.

Російські пропагандисти та чиновники окупаційних "адміністрацій" заявили, що це всього лиш навчання.

Навчання на Кримському мосту нібито проводила Росгвардія.

Закрили і тут же відкрили

За інформацією гауляйтера окупованого Криму Сергія Аксьонова, Кримський міст через ці навчання був закритий для руху.

Навчання виявилися дуже короткими, бо уже за годину рух Кримським мостом був відновлений.

Хоча до того "влада" окупованого півострова заявляла, що перекриття мосту розраховане щонайменше на кілька годин.

Нагадаємо, що 6 травня рух Кримським мостом також перекривали.

Тоді окупанти заявляли, що це рішення було продиктоване "технічними причинами".

Додамо, що російська окупаційна "влада" Криму хоче у травні повністю відновити рух пошкодженим вибухом в жовтні минулого року Кримським мостом. Для цього буде запущено другу залізничну гілку.