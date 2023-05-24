Над Крымским мостом увидели дым: что сказал гауляйтер Аксенов

Руководитель оккупационной "администрации" Крыма Сергей Аксенов. Фото: росСМИ

Над Крымским мостом заметили дым, после чего движение по мосту перекрыли. Российские оккупанты заявляют, что это лишь учения Росгвардии.

Об этом сообщили Telegram-канал Mash и персональный канал руководителя оккупационной "администрации" Крыма Сергея Аксенова.

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Дым над Крымским мостом

Сегодня, 24 мая, в районе Крымского моста появилось облако дыма.

Российские пропагандисты и чиновники оккупационных "администраций" заявили, что это всего лишь обучение.

Учебу на Крымском мосту якобы проводила Росгвардия.

Закрыли и тут же открыли

По информации гауляйтера оккупированного Крыма Сергея Аксенова, Крымский мост из-за этих учений был закрыт для движения.

Учения оказались очень короткими, потому что уже через час движение по Крымскому мосту было возобновлено.

Хотя до этого "власти" оккупированного полуострова заявляли, что перекрытие моста рассчитано по меньшей мере на несколько часов.

Напомним, что 6 мая движение по Крымскому мосту также перекрывали.

Тогда оккупанты заявляли, что это решение было продиктовано "техническими причинами".

Добавим, что российские "оккупационные власти" Крыма хотят в мае полностью возобновить движение поврежденным взрывом в октябре прошлого года по Крымскому мосту. Для этого будет запущена вторая железнодорожная ветка.