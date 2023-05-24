Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Над Крымским мостом увидели дым: что сказал гауляйтер Аксенов arrow

Над Крымским мостом увидели дым: что сказал гауляйтер Аксенов

24 мая 2023 11:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Над Крымским мостом увидели дым: что сказал гауляйтер Аксенов
Руководитель оккупационной "администрации" Крыма Сергей Аксенов. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Над Крымским мостом заметили дым, после чего движение по мосту перекрыли. Российские оккупанты заявляют, что это лишь учения Росгвардии.

Об этом сообщили Telegram-канал Mash и персональный канал руководителя оккупационной "администрации" Крыма Сергея Аксенова.

Читайте также:

Дым над Крымским мостом

Сегодня, 24 мая, в районе Крымского моста появилось облако дыма.

Российские пропагандисты и чиновники оккупационных "администраций" заявили, что это всего лишь обучение.

Учебу на Крымском мосту якобы проводила Росгвардия.

Закрыли и тут же открыли

По информации гауляйтера оккупированного Крыма Сергея Аксенова, Крымский мост из-за этих учений был закрыт для движения.

Учения оказались очень короткими, потому что уже через час движение по Крымскому мосту было возобновлено.

Хотя до этого "власти" оккупированного полуострова заявляли, что перекрытие моста рассчитано по меньшей мере на несколько часов.

Напомним, что 6 мая движение по Крымскому мосту также перекрывали.

Тогда оккупанты заявляли, что это решение было продиктовано "техническими причинами".

Добавим, что российские "оккупационные власти" Крыма хотят в мае полностью возобновить движение поврежденным взрывом в октябре прошлого года по Крымскому мосту. Для этого будет запущена вторая железнодорожная ветка.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас