Жителю Черкащини, який продавав особисту інформацію користувачів, повідомлено про підозру

Збував особисту інформацію про громадян: жителю Черкащини повідомлено про підозру
Правоохоронці викрили черкащанина, який збував конфіденційну інформацію про громадян. Підозрюваний створив вебресурс, де були бази даних державних установ та комерційних структур.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
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Що відомо про діяльність підозрюваного
За даними слідства, упродовж 2022-2023 року у Черкасах підозрюваний створив вебресурс, де були бази даних державних установ та комерційних структур, а також конфіденційна інформація про громадян.
На цьому ресурсі за грошову винагороду можна було отримувати прізвище, ім`я та по батькові громадян, адресу, дату та місце народження, паспортні дані, сімейний стан, номери телефонів та інші персональні дані.
База налічувала інформацію стосовно майже 20 млн осіб.
Яке покарання чекає на порушника
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру особі, яка здійснювала несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах (ч. 1 ст. 361-2 КК України).
Нагадаємо, виконувачу обов’язків директора Державного навчально-виробничого закладу авіаційного профілю "Запорізький центр льотної підготовки імені Маршала авіації О.І. Покришкіна" повідомили про підозру. Його звинувачують у розтраті майна в особливо великих розмірах.
Окрім того, працівники поліції викрили ще одну корупційну схему, до якої причетні посадові та службові особи державних органів. Правоохоронці встановили, що посадовець КМДА продавав торгові місця на ринках столиці.