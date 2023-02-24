Жителю Черкаской области, продававшему личную информацию пользователей, сообщили о подозрении

Сбывал личную информацию о гражданах: жителю Черкаской области сообщили о подозрении
Правоохранители разоблачили жителя Черкаской области, который сбывал конфиденциальную информацию о гражданах. Подозреваемый создал веб-ресурс, где находились базы данных государственных учреждений и коммерческих структур.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
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Что известно о деятельности подозреваемого
По данным следствия, в 2022-2023 годах в Черкассах подозреваемый создал вебресурс, где были базы данных государственных учреждений и коммерческих структур, а также конфиденциальная информация о гражданах.
На этом ресурсе за денежное вознаграждение можно было получать фамилию, имя и отчество граждан, адрес, дату и место рождения, паспортные данные, семейное положение, номера телефонов и другие персональные данные.
База насчитывала информацию относительно почти 20 млн человек.
Какое наказание ждет нарушителя
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении лицу, осуществлявшему несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом, хранящейся в автоматизированных системах (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины).
Напомним, исполняющему обязанности директора Государственного учебно-производственного заведения авиационного профиля "Запорожский центр летной подготовки имени Маршала авиации А.И. Покрышкина" сообщили о подозрении. Его обвиняют в растрате имущества в особо крупных размерах.
Кроме того, сотрудники полиции разоблачили еще одну коррупционную схему, к которой причастны должностные и должностные лица государственных органов. Правоохранители установили, что чиновник КГГА продавал торговые места на рынках столицы.