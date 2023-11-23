Загибель підлітка на Прикарпатті — поліція заарештувала вчителя
За фактом загибелі підлітка на Прикарпатті правоохоронні органи відкрили два кримінальні провадження. В рамках розслідування було заарештовано вчителя, у присутності якого стався нещасний випадок.
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.
Загибель підлітка на Прикарпатті
До Прикарпатської поліції 22 листопада надійшло повідомлення про загибель 14-річного школяра в ліцеї Надвірнянського району. Оперативно розібравшись в обставинах, поліція встановила, що трагедія сталася під час гурткового заняття зі стрільби з пневматичної гвинтівки, яке несподівано було організовано у коридорі ліцею.
Під час цього заняття 15-річний учень 9-го класу, перезаряджаючи гвинтівку, випадково вистрілив, поранивши іншого учня в груди. Поранений 14-річний підліток помер до приїзду швидкої допомоги. На місці події вчитель був присутній, і поліція виявила на місці важливі докази.
Арешт вчителя
У поліції повідомили, що 60-річного вчителя з Надвірної було затримано, а в його будинку виявлено пневматичну гвинтівку.
"Слідче Управління обласної поліції розпочало дві кримінальні справи: за статтею про необережне вбивство та неналежне виконання обов'язків з охорони життя дітей, що призвело до смерті", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині загинув 14-річний школяр під час заняття гуртка. Сталося це вчора, 22 листопада, у приміщенні одного з ліцеїв Надвірнянського району.
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