Загибель підлітка на Прикарпатті — поліція заарештувала вчителя

Поліція розслідує загибель підлітка на Прикарпатті. Фото: facebook.com/frankivsk.police

За фактом загибелі підлітка на Прикарпатті правоохоронні органи відкрили два кримінальні провадження. В рамках розслідування було заарештовано вчителя, у присутності якого стався нещасний випадок.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Читайте також:

Загибель підлітка на Прикарпатті

До Прикарпатської поліції 22 листопада надійшло повідомлення про загибель 14-річного школяра в ліцеї Надвірнянського району. Оперативно розібравшись в обставинах, поліція встановила, що трагедія сталася під час гурткового заняття зі стрільби з пневматичної гвинтівки, яке несподівано було організовано у коридорі ліцею.

Під час цього заняття 15-річний учень 9-го класу, перезаряджаючи гвинтівку, випадково вистрілив, поранивши іншого учня в груди. Поранений 14-річний підліток помер до приїзду швидкої допомоги. На місці події вчитель був присутній, і поліція виявила на місці важливі докази.

Арешт вчителя

У поліції повідомили, що 60-річного вчителя з Надвірної було затримано, а в його будинку виявлено пневматичну гвинтівку.

"Слідче Управління обласної поліції розпочало дві кримінальні справи: за статтею про необережне вбивство та неналежне виконання обов'язків з охорони життя дітей, що призвело до смерті", — йдеться у повідомленні.

Загибель підлітка на Прикарпатті. Фото: facebook.com/frankivsk.police

Загибель підлітка на Прикарпатті. Фото: facebook.com/frankivsk.police

Нагадаємо, на Івано-Франківщині загинув 14-річний школяр під час заняття гуртка. Сталося це вчора, 22 листопада, у приміщенні одного з ліцеїв Надвірнянського району.

Також ми писали, що нещодавно в Одесі викрили чоловіка, який займався продажем зброї. Відомо, що автомати та вибухонебезпечні боєприпаси зловмисник незаконно привіз у 2022 році з Харківської області.