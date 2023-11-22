На Івано-Франківщині загинув школяр під час занять зі стрільби

Заняття зі стрільби. Ілюстративне фото: Бухта вікінгів

На Івано-Франківщині загинув 14-річний школяр під час гурткового заняття. Сталося це сьогодні, 22 листопада, у приміщенні одного з ліцеїв Надвірнянського району.

Про це пише пресслужба Поліції Івано-Франківської області.

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Зазначається, що близько 15:30 до поліції зателефонували та повідомили про смерть учня дев'ятого класу. На місце події одразу виїхало керівництво місцевої поліції, слідчі та всі профільні служби.

"Слідчі встановили, що учень 9-класу отримав поранення в область грудної клітки з пневматичної гвинтівки під час проведення занять у рамках гурткової роботи. Від отриманої травми підліток помер до приїзду швидкої допомоги", — йдеться у повідомленні.

Нині на місці події працюють правоохоронці, встановлюються всі обставини трагедії.

Скриншот допису з Facebook Поліції Івано-Франківської області

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Геннадію Частякову, помічнику Валерія Залужного.

Внаслідок цього Геннадій Частяков загинув у селі Чайки Київської області через необережне поводження з гранатою.