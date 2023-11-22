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В Ивано-Франковской области погиб школьник во время занятий по стрельбе

22 ноября 2023 19:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Ивано-Франковской области погиб школьник во время занятий по стрельбе
Занятия по стрельбе. Иллюстративное фото: Бухта викингов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Ивано-Франковской области погиб 14-летний школьник во время занятия кружка. Произошло это сегодня, 22 ноября, в помещении одного из лицеев Надворнянского района.

Об этом пишет пресс-служба Полиции Ивано-Франковской области.

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Что известно об инциденте

Отмечается, что около 15:30 в полицию позвонили по телефону и сообщили о смерти ученика девятого класса. На место происшествия выехало руководство местной полиции, следователи и все профильные службы.

"Следователи установили, что ученик 9-класса получил ранение в область грудной клетки из пневматической винтовки во время проведения занятий в рамках кружковой работы. От полученной травмы подросток скончался до приезда скорой помощи", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

ученик погиб в школе во время кружкового занятия
Скриншот сообщения из Facebook Полиции Ивано-Франковской области

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру из Аппарата Главнокомандующего ВСУ, подарившему гранаты Геннадию Частякову, помощнику Валерия Залужного.

В результате Геннадий Частяков погиб в селе Чайки Киевской области из-за неосторожного обращения с гранатой.

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