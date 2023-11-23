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Получил ранение из винтовки — на Прикарпатье погиб школьник

23 ноября 2023 08:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Получил ранение из винтовки — на Прикарпатье погиб школьник
"Скорая" едет на вызов. Фото: konkurent.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В одной из школ Ивано-Франковской области погиб 14-летний школьник. Во время внешкольного занятия ученик 9 класса получил ранения по пневматической винтовки.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук

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Что известно о трагедии на Прикарпатье

Как известно, в одном из учебных заведений Надворнянского района Ивано-Франковской области погиб 14-летний школьник. По предварительной информации, во время внешкольного занятия ученик 9-класса получил ранения по пневматической винтовке. От травмы подросток погиб до приезда скорой помощи.

Онищук рассказала, что на месте уже работали все органы, которые должны установить все детали трагедии. Также она поручила провести служебное расследование в школе, где произошла трагедия, профильному департаменту, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

"Выражаю искренние соболезнования родным погибшего школьника. Разделяем невыразимую боль", — подчеркнула глава ОВА.

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Напомним, недавно в Одессе разоблачили мужчину, который занимался продажей оружия. Известно, что автоматы и взрывоопасные боеприпасы злоумышленник незаконно привез в 2022 году из Харьковской области.

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