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Отримав поранення з гвинтівки — на Прикарпатті загинув школяр

23 листопада 2023 08:43
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Отримав поранення з гвинтівки — на Прикарпатті загинув школяр
"Швидка" їде на виклик. Фото: konkurent.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В одній зі шкіл Івано-Франківської області загинув 14-річний школяр. Під час позашкільного заняття учень 9 класу отримав поранення з пневматичної гвинтівки.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук

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Що відомо про трагедію на Прикарпатті

Як відомо, в одному із навчальних закладів Надвірнянського району Івано-Франківської області загинув 14-річний школяр. За попередньою інформацією, під час позашкільного заняття учень 9-класу отримав поранення з пневматичної гвинтівки. Від травми підліток помер до приїзду швидкої допомоги.

Онищук розповіла, що на місці вже працювали усі відповідні органи, які мають встановити всі деталі трагедії. Також вона доручила провести службове розслідування в школі, де трапилась трагедія, профільному департаментові, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому. 

"Висловлюю щирі співчуття рідним загиблого школяра. Розділяємо невимовний біль", — наголосила очільниця ОВА.

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Нагадаємо, нещодавно в Одесі викрили чоловіка, який займався продажем зброї. Відомо, що автомати та вибухонебезпечні боєприпаси зловмисник незаконно привіз у 2022 році з Харківщини. 

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